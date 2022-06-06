В мае украинцы активнее продавали валюту, чем покупали — Finance.ua
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В мае украинцы активнее продавали валюту, чем покупали

Сегодня 16:01Валюта
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Объемы продаж валюты населением Украины в мае превысили объемы ее покупки на $262,2 млн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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«Чистая» продажа по-прежнему формируется за счет безналичной валюты в условиях введенного Нацбанком с начала войны практически полного запрета на ее покупку населением.
В мае объемы продажи валюты сократились до $244,1 млн с $252,6 млн в апреле и $375,3 млн в марте, тогда как объемы покупки составили $10,2 млн по сравнению с $8,6 млн и $18,6 млн соответственно.
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На наличном рынке объемы сделок существенно выросли благодаря снятию Нацбанком потолка на цену продажи валюты. Если в марте-апреле банки реализовали населению соответственно $72 млн и $62,7 млн, то в мае — $216,9 млн.
Объемы покупки валюты у населения на официальном рынке в мае также увеличились:
  • до $188,6 млн из $68,8 млн в апреле,
  • и $71,3 млн. в марте.
«Чистая» покупка валюты в мае составила $1184 млн по сравнению с $421,2 млн в апреле и $165 млн в марте.
Напомним, банковские учреждения разместили в НБУ «на выходные» около 180 млрд грн. Этот объем средств банки разместили в НБУ из-за постоянно действующей линии проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт.

Справка Finance.ua:

  • Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ.
  • По мнению экспертов, каких-либо особых экономических предпосылок для роста курса доллара сегодня нет. Как пишет экономист, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, в апреле платежный баланс составил 1,1 млрд долларов. профицит, то есть во внешней торговле наша страна вывезла товаров больше, чем ввезла.

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По материалам: Фінансовий клуб
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