В мае украинцы активнее продавали валюту, чем покупали — Finance.ua

На наличном рынке объемы сделок существенно выросли благодаря снятию Нацбанком потолка на цену продажи валюты. Если в марте-апреле банки реализовали населению соответственно $72 млн и $62,7 млн, то в мае — $216,9 млн.
Объемы покупки валюты у населения на официальном рынке в мае также увеличились:
до $188,6 млн из $68,8 млн в апреле,
и $71,3 млн. в марте.
«Чистая» покупка валюты в мае составила $1184 млн по сравнению с $421,2 млн в апреле и $165 млн в марте.
Напомним, банковские учреждения разместили в НБУ «на выходные» около 180 млрд грн. Этот объем средств банки разместили в НБУ из-за постоянно действующей линии проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт.
По мнению экспертов, каких-либо особых экономических предпосылок для роста курса доллара сегодня нет. Как пишет экономист, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, в апреле платежный баланс составил 1,1 млрд долларов. профицит, то есть во внешней торговле наша страна вывезла товаров больше, чем ввезла.