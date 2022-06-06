В мае украинцы активнее продавали валюту, чем покупали — Finance.ua

В мае украинцы активнее продавали валюту, чем покупали

Сегодня 16:01 — Валюта

Объемы продаж валюты населением Украины в мае превысили объемы ее покупки на $262,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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«Чистая» продажа по-прежнему формируется за счет безналичной валюты в условиях введенного Нацбанком с начала войны практически полного запрета на ее покупку населением.

В мае объемы продажи валюты сократились до $244,1 млн с $252,6 млн в апреле и $375,3 млн в марте, тогда как объемы покупки составили $10,2 млн по сравнению с $8,6 млн и $18,6 млн соответственно.

На наличном рынке объемы сделок существенно выросли благодаря снятию Нацбанком потолка на цену продажи валюты. Если в марте-апреле банки реализовали населению соответственно $72 млн и $62,7 млн, то в мае — $216,9 млн.

Объемы покупки валюты у населения на официальном рынке в мае также увеличились:

до $188,6 млн из $68,8 млн в апреле,

и $71,3 млн. в марте.

«Чистая» покупка валюты в мае составила $1184 млн по сравнению с $421,2 млн в апреле и $165 млн в марте.

Напомним, банковские учреждения разместили в НБУ «на выходные» около 180 млрд грн. Этот объем средств банки разместили в НБУ из-за постоянно действующей линии проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт.

Справка Finance.ua:

Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ.

По мнению экспертов, каких-либо особых экономических предпосылок для роста курса доллара сегодня нет. Как пишет экономист, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, в апреле платежный баланс составил 1,1 млрд долларов. профицит, то есть во внешней торговле наша страна вывезла товаров больше, чем ввезла.

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