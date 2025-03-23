В Киеве завершают отопительный сезон — Finance.ua

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В Киеве завершают отопительный сезон

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В Киеве завершают отопительный сезон
В Киеве завершают отопительный сезон
С понедельника, 24 марта, в Киеве официально завершают отопительный сезон. Такое решение столичные власти приняли в связи с прогнозируемым потеплением.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Постепенное отключение тепла

По его словам, с понедельника начнут отключать от теплоснабжения жилые дома.
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Здания же учреждений социальной сферы — медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.
Если сравнить с прошлым годом, отопление в этом году выключается на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха.
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Кличко отметил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели.
По материалам:
Finance.ua
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