В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице — Finance.ua

В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице Сегодня 08:34 — Личные финансы

В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице

Средний размер заработной платы в вакансиях, полученных от работодателей Киева, в прошлом году составил 10–11 тыс. грн. В 2023 году он повысился и в марте уже составляет 13,5 тыс. грн.

Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель директора Киевского городского центра занятости Людмила Мушинская.

При этом, по ее информации, доля вакансий с минимальной заработной платой, которая в 2021 году составляла 22% от общего количества вакансий, на сегодняшний день уменьшилась до 15%.

Читайте также В Центре занятости назвали средний размер зарплат в Киевской области

«Но есть у нас предложения работы с достаточно высоким уровнем заработной платы так, 90-110 тыс. грн. работодатели готовы платить инженерам-программистам и специалистам в ІТ-сфере, 42 тыс. грн. — врачу по медицине неотложных состояний, 35-40 тыс. грн. грн — квалифицированным авторемонтникам и слесарям по ремонту колесных средств», — сказала Мушинская.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, по итогам 2022 года среднемесячная заработная плата в Украине составила 14 859 грн — на 6% больше, чем годом ранее.

Самые высокие средние заработные платы в прошлом году были зафиксированы в области информационных технологий и финансового сектора — 30 853 грн и 27 969 грн соответственно. Самую низкую заработную плату получали работники, которые предоставляют почтовые и курьерские услуги — 8598 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.