В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице — Finance.ua
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В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице

Личные финансы
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В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице
В Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице
Средний размер заработной платы в вакансиях, полученных от работодателей Киева, в прошлом году составил 10–11 тыс. грн. В 2023 году он повысился и в марте уже составляет 13,5 тыс. грн.
Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель директора Киевского городского центра занятости Людмила Мушинская.
При этом, по ее информации, доля вакансий с минимальной заработной платой, которая в 2021 году составляла 22% от общего количества вакансий, на сегодняшний день уменьшилась до 15%.
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«Но есть у нас предложения работы с достаточно высоким уровнем заработной платы так, 90-110 тыс. грн. работодатели готовы платить инженерам-программистам и специалистам в ІТ-сфере, 42 тыс. грн. — врачу по медицине неотложных состояний, 35-40 тыс. грн. грн — квалифицированным авторемонтникам и слесарям по ремонту колесных средств», — сказала Мушинская.
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Напомним, по данным Государственной службы статистики, по итогам 2022 года среднемесячная заработная плата в Украине составила 14 859 грн — на 6% больше, чем годом ранее.
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Самые высокие средние заработные платы в прошлом году были зафиксированы в области информационных технологий и финансового сектора — 30 853 грн и 27 969 грн соответственно. Самую низкую заработную плату получали работники, которые предоставляют почтовые и курьерские услуги — 8598 грн.
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По материалам:
Укрінформ
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