В Центре занятости назвали средний размер зарплат в Киевской области — Finance.ua
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В Центре занятости назвали средний размер зарплат в Киевской области

Личные финансы
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В Центре занятости назвали средний размер зарплат в Киевской области
В Центре занятости назвали средний размер зарплат в Киевской области
В Киевской области многие работодатели стали предлагать зарплату выше минимальной. На сегодняшний день средний размер зарплаты по всем вакансиям составляет 10 650 гривен.
Об этом в интервью «Вечернему Киеву» рассказал директор Киевского областного центра занятости Денис Дармостук.
По его словам, больше всего безработных зарегистрировано в Белоцерковском, Бучанском и Броварском районах Киевщины.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом

Больше всего вакансий по таким профессиям: инспектор, продавец, повар, швея, водитель, грузчик, слесарь, учитель, врач.

Людям каких профессий найти работу труднее всего

Безработных больше всего зарегистрировано по таким профессиям: менеджер, бухгалтер, кассир, охранник, подсобный рабочий, уборщик, укладчик-уборщик.
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«Если человек долго не может найти работу по своей специальности, ему следует подумать о смене профессии. Не надо бояться безработицы. Если человек энергичный и упорный, то потеря работы для него — это не отчаяние, а новые возможности», — говорит Дармостук.
Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления.
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«Это — работы, которые предусмотрены правительственным проектом. И они очень разные. Например, разгрузка гуманитарной помощи, укрепление дамб, ликвидация стихийных свалок, работы по благоустройству, обустройство укрытий, разбор завалов и др. Также это может быть пошив военной формы, плетение маскировочных сеток», — объяснил директор Киевского областного центра занятости, добавив, что на таких работах минимальная заработная плата в месяц 6700.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Вечірній Київ
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