В Киеве вводят новые правила онлайн-оплаты проезда в транспорте — Finance.ua

В Киеве вводят новые правила онлайн-оплаты проезда в транспорте Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Киеве вводят новые правила онлайн-оплаты проезда в транспорте

В Киеве с 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Главный информационно вычислительный центр.

Такие изменения касаются только оплаты проезда денежными средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Оплата списывается после каждой второй поездки в пределах одного дня.

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Алгоритм списания денежных средств. После первой валидации списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет производиться списание за две валидации одновременно.

Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую состоится после 21:00.

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе — через несколько минут запись об использовании появится в приложении.

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Также важно помнить, что подтверждение оплаты в банковском или приложении Киев Цифровой не является подтверждением валидации билета — как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного прикладывания) и на устройстве контроля.

Команда Цифрового также напомнила, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если путешествуете с близкими — воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

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