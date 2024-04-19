В Киеве возвращают оплату за парковку — Finance.ua

В Киеве возвращают оплату за парковку Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Киеве возвращают оплату за парковку

В понедельник, 22 апреля, в Киеве возобновится оплата за парковку.

Об этом сообщили пользователям в приложении «Киев Цифровой».

С 22 апреля парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной.

Напомним, что водители могут настроить уведомления об активной парковке в приложении. Тогда «Киев Цифровой» будет напоминать о парковке каждый час, а в 22:00 автоматически ее завершит, если этого не сделает водитель.

Пользователи приложения также могут запланировать автоматическое завершение парковки, нажав на отметку часов, как только начнут парковку авто.

Тарифы на парковку в столице:

1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час

2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час

3 зона: остальные части города — 5 ₴/час

Карту с тарифами можно увидеть здесь

За своевременной оплатой будут следить инспекторы по парковке. Однако при воздушной тревоге они не имеют права штрафовать водителей.

Штрафы за неоплаченную парковку:

Зона 1: 700 ₴/сутки

Зона 2: 500 ₴/сутки

Зона 3: 100 ₴/сутки

Напомним, 22 февраля 2024 года КГГА через сервис «Киев Цифровой» сообщила, что парковка в городе стала «временно бесплатной». О причинах такого решения мы писали по ссылке.

Справка Finance.ua:

сообщение об эвакуации неправильно припаркованного авто приходит автоматически нарушителю, если данные об автомобиле привязаны к профилю в приложении «Киев Цифровой». Для того чтобы определить, где находится авто, нужно нажать на оповещение, а после нажать на кнопку «Вернуть автомобиль»;



в случае, если данные об авто не подвязаны к профилю или автоматическое оповещение не пришло, статус эвакуированного транспортного средства можно проверить самостоятельно. Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Эвакуация» и введите номер ТС, чтобы начать поиск.



ранее в городском приложении «Киев Цифровой» стал доступен сервис по поиску свободных мест на паркингах. Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.

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