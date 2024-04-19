В Киеве возвращают оплату за парковку — Finance.ua

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В Киеве возвращают оплату за парковку

Личные финансы
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В Киеве возвращают оплату за парковку
В Киеве возвращают оплату за парковку
В понедельник, 22 апреля, в Киеве возобновится оплата за парковку.
Об этом сообщили пользователям в приложении «Киев Цифровой».
С 22 апреля парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной.

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Напомним, что водители могут настроить уведомления об активной парковке в приложении. Тогда «Киев Цифровой» будет напоминать о парковке каждый час, а в 22:00 автоматически ее завершит, если этого не сделает водитель.
Пользователи приложения также могут запланировать автоматическое завершение парковки, нажав на отметку часов, как только начнут парковку авто.
Тарифы на парковку в столице:
  • 1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час
  • 2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час
  • 3 зона: остальные части города — 5 ₴/час
Карту с тарифами можно увидеть здесь.
За своевременной оплатой будут следить инспекторы по парковке. Однако при воздушной тревоге они не имеют права штрафовать водителей.
Штрафы за неоплаченную парковку:
  • Зона 1: 700 ₴/сутки
  • Зона 2: 500 ₴/сутки
  • Зона 3: 100 ₴/сутки
Напомним, 22 февраля 2024 года КГГА через сервис «Киев Цифровой» сообщила, что парковка в городе стала «временно бесплатной». О причинах такого решения мы писали по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • сообщение об эвакуации неправильно припаркованного авто приходит автоматически нарушителю, если данные об автомобиле привязаны к профилю в приложении «Киев Цифровой». Для того чтобы определить, где находится авто, нужно нажать на оповещение, а после нажать на кнопку «Вернуть автомобиль»;
  • в случае, если данные об авто не подвязаны к профилю или автоматическое оповещение не пришло, статус эвакуированного транспортного средства можно проверить самостоятельно. Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Эвакуация» и введите номер ТС, чтобы начать поиск.
  • ранее в городском приложении «Киев Цифровой» стал доступен сервис по поиску свободных мест на паркингах. Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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