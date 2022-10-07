В Киеве стартовал отопительный сезон. Начнут с больниц, школ и детсадов — Finance.ua

В Киеве стартовал отопительный сезон. Начнут с больниц, школ и детсадов Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В столице начинают отопительный сезон для учреждений социальной сферы — больниц, школ, садиков и других учреждений сферы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы — столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы. Такое решение сегодня принял Совет обороны города. Будут подключать объекты к теплу индивидуально — по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой — не тратить зря тепло», — отметил Виталий Кличко.

По его словам, большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров дополнительно выделил Киевской области 300 млн грн на прохождение отопительного сезона;

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