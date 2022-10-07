В Киеве стартовал отопительный сезон. Начнут с больниц, школ и детсадов — Finance.ua
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В Киеве стартовал отопительный сезон. Начнут с больниц, школ и детсадов

Казна и Политика
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В столице начинают отопительный сезон для учреждений социальной сферы — больниц, школ, садиков и других учреждений сферы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
«Сегодня Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы — столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы. Такое решение сегодня принял Совет обороны города. Будут подключать объекты к теплу индивидуально — по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой — не тратить зря тепло», — отметил Виталий Кличко.
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По его словам, большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.
Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров дополнительно выделил Киевской области 300 млн грн на прохождение отопительного сезона;
  • президент Владимир Зеленский предупреждает, что зима будет сложной, но Украина готовится — накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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