В Киеве снизилась стоимость аренды квартир (инфографика) — Finance.ua
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В Киеве снизилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Недвижимость
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В Киеве снизилась стоимость аренды квартир (инфографика)
В Киеве снизилась стоимость аренды квартир (инфографика)
За последние три месяца стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 10%.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков приложения для поиска аренды квартир Bird.
«Сейчас наибольшим спросом пользуются редкие квартиры, например однокомнатная на Золотых воротах с белыми стенами и минимальным количеством мебели. Также сохранился спрос на квартиры с хорошим ремонтом и низкой ценой», — сообщают аналитики.
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Чаще всего ищут квартиры с большой гостиной и спальней, арендуют их преимущественно молодые семьи.
«Собственно на них, из-за сохраненного спроса, и меньше упала цена за последние три месяца. 30% арендаторов ищут проживание с домашними животными и детьми. А вот объявлений под этот запрос на рынке почти вдвое меньше — всего 17,1%», — добавили в Bird.

Медиана стоимости аренды в Киеве:

  • 1-комнатные — 13 000 грн, что на 3,7% меньше, чем в августе;
  • 2-комнатные — 17 000 грн, что на 10,5% меньше, чем в августе;
  • 3-комнатные — 28 200 грн, что на 14,5% меньше, чем в августе.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird
Ранее Bird уже предоставлял статистику аренды жилья в Харькове, Днепре и Одессе. Оказалось, что среди этих трех городов-миллионников в контексте аренды квартир самым дорогим является Днепр, а самым дешевым — Харьков. Цены на квартиры существенно отличаются в каждом из городов, а также имеют тенденцию к частым изменениям.
Напомним, по данным Dim. ria, по состоянию на октябрь 2023 года цена аренды однокомнатной квартиры в столице была 17 161 грн, а в области — 9 210 грн. Стоимость квартиры в Киеве упала на 19% к сентябрю 2023 года. Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе — 8 274 грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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