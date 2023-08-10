В Киеве разработано 15 сценариев действий на случай блэкаута — заместитель Кличко Сегодня 17:18 — Казна и Политика

В Киеве разработано 15 сценариев действий на случай блэкаута — заместитель Кличко

Киевские городские власти разработали 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с российскими обстрелами систем жизнеобеспечения города. В августе пройдут тренировки, в ходе которых будут отрабатываться действия городских служб на случай блэкаута.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью «Вечерний Киев»

«В настоящее время у нас есть 15 сценариев [работы в случае чрезвычайных ситуаций]. В августе проведем тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем — готовимся к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями. Это, в частности, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры», — сообщил Пантелеев.

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По его словам, сейчас город готовится к зиме еще более ответственно и скрупулезно.

«На сегодняшний день две трети работ уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому движемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить. Учитывая важность этого направления, городской голова Виталий Кличко лично контролирует и мониторит ситуацию, проводя штабы и инспекции, осматривая оборудование на местах. Я сейчас еженедельно осуществляю инспекции и проверяю готовность различных объектов и оборудования к зиме, в частности пункты обогрева и укрытия. С руководителем района без предупреждения осматриваем выбранные объекты. Контролируем, как отрабатывают районные власти план подготовки к зиме. Киев делает все возможное, чтобы, несмотря на трудную перспективу, пройти и эту зиму надежно и стабильно», — подчеркнул Пантелеев.

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Приоритетами для городских властей он назвал восстановление поврежденных объектов и физическую защиту объектов критической инфраструктуры.

«Мы работаем над тем, чтобы защитить от поражений нашу энергетику, насколько это возможно, учитывая ее состояние и период эксплуатации. Для нас в прошлом году основным было обеспечение генераторами пунктов обогрева. Эта работа завершена. Также те небольшой мощности котельные, которые могут работать от генераторов, уже ими оснащены. Генераторами оснащены и часть объектов водоснабжения и водоотведения. Некоторые ОСМД и ЖСК также ставят себе эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды. Также более 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам», — сообщил заместитель главы КГГА.

Также Пантелеев отметил, что прошлой зимой Киев подвергся 15 ракетным атакам на энергетические объекты. В общей сложности за время российской полномасштабной агрессии враг повредил около 63% оборудования, необходимого для нормального и стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

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