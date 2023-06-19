lifecell тестирует первую в Украине базовую станцию, которая будет работать даже во время блэкаутов — Finance.ua

lifecell тестирует первую в Украине базовую станцию, которая будет работать даже во время блэкаутов Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

lifecell тестирует первую в Украине базовую станцию, которая будет работать даже во время блэкаутов

Мобильный оператор lifecell запустил в Одесской области первую в стране базовую станцию ​​на солнечных батареях и изучает масштабирование проекта.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Станция на солнечных батареях установлена ​​в Одесской области. Ее мощности достаточно для обеспечения связью более 2 тыс. человек в четырех населенных пунктах.

«Тестирование использования солнечных панелей (на экспериментальной базовой станции. — Ред.) будет продолжаться в течение года, чтобы специалисты оператора имели возможность оценить их эффективность в разные сезоны и разную погоду», — сообщили в пресс-службе.

Компания рассматривает возможность масштабирования проекта.

«Если пилотный проект продемонстрирует успешные результаты, оператор масштабирует использование солнечных панелей для резервного питания базовых станций, что станет экологической альтернативой дизельным генераторам на объектах, где есть проблемы с традиционным питанием», — добавили в lifecell.

В компании уточнили, что использование альтернативных источников энергии планируется в тех регионах, где есть трудности с подключением к электросетям, а также на тех локациях, где необходимы резервные источники питания, а природные факторы способствуют их использованию.

Питание установленной в Одесской области базовой станции производится с помощью семи солнечных батарей. Они генерируют постоянный ток напряжением 48 вольт, который подается на оборудование базовой станции. Площадь батарей составляет 84 кв. м, что позволяет производить до 16 кВт-ч электроэнергии, уточнили в пресс-службе lifecell.

Базовая станция может подключаться к внешней сети. Последняя обеспечивает резервное питание, что позволит работать зимой, когда количество солнечной энергии станет меньше. В то же время с мая в качестве эксперимента станция работает без внешнего питания, уточнили в компании.

Сумма инвестиций в проект не разглашается.

Економічна Правда По материалам:

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