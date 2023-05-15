Абоненты lifecell в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминикане получили доступ к 5G-связи — Finance.ua
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Абоненты lifecell в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминикане получили доступ к 5G-связи

Технологии&Авто
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Абоненты lifecell в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминикане получили доступ к 5G-связи
Абоненты lifecell в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминикане получили доступ к 5G-связи
lifecell в Болгарии, Австрии, Финляндии, Доминиканской Республике предоставил абонентам возможность пользоваться 5G-связью, если смартфон поддерживает этот стандарт.
Об этом сообщила пресс-служба оператора.
Список стран, где абонентам lifecell будет доступен новый стандарт связи, будет постоянно увеличиваться. Пятое поколение мобильных сетей подразумевает высокоскоростную передачу данных без задержек, высокую емкость каналов и возможность развития современных технологий: телемедицины, интернета ощущений, тактильного интернета, безопасного беспилотного транспорта и т. д.
Что касается развития 5G в Украине, то еще в 2019 году lifecell и Ericsson Украина развернули демосегмент сети пятого поколения и провели успешное тестирование скорости, во время которого была достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных в 25,6 Гбит/с в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц.
В 2020 году оператор развернул тестовый сегмент 5G в центральном офисе в Киеве, чтобы изучить возможности технологии. После победы Украины и возобновления связи на деоккупированных территориях оператор вернется к дальнейшему планированию развития и внедрению современных технологий.

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По материалам:
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