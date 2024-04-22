В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика) — Finance.ua

В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика) Сегодня 15:02 — Личные финансы

В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика)

Опендатабот сформировал рейтинг крупнейших работодателей Украины в 2024 году. В список попали компании, имеющие наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Государственной службы статистики.

«Более половины крупнейших работодателей Украины зарегистрировано на Киевщине. 9 предприятий из топа попали в Индекс Опендатабота в этом году как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией», — сказано в сообщении.

Крупнейшие работодатели Украины

Крупнейшим работодателем Украины стала Укрзализныця — в компании работает 187 620 сотрудников.

На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-Маркет.

Третью строчку занимает Укрпочта, где работает 34,7 тысяч сотрудников.

Инфографика: Опендатабот

По запросу Опендатабота в Укрпочте отметили, что компания не проводила массового сокращения персонала, вместе с тем работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.

Где зарегистрированы топ работодатели

Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве — 6 компаний. Еще 3 компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна — в Запорожской области.

Справка Finance.ua:

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В немецком Институте по исследованию рынка труда и карьеры объяснили, с какими препятствиями к трудоустройству сталкиваются украинцы в Германии.



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