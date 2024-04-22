В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика) — Finance.ua

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В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика)

Личные финансы
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В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика)
В какой украинской компании работает больше всего людей (инфографика)
Опендатабот сформировал рейтинг крупнейших работодателей Украины в 2024 году. В список попали компании, имеющие наибольшее количество сотрудников по данным финансовой отчетности Государственной службы статистики.
«Более половины крупнейших работодателей Украины зарегистрировано на Киевщине. 9 предприятий из топа попали в Индекс Опендатабота в этом году как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией», — сказано в сообщении.

Крупнейшие работодатели Украины

Крупнейшим работодателем Украины стала Укрзализныця — в компании работает 187 620 сотрудников.
На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-Маркет.
Третью строчку занимает Укрпочта, где работает 34,7 тысяч сотрудников.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
По запросу Опендатабота в Укрпочте отметили, что компания не проводила массового сокращения персонала, вместе с тем работает над внедрением масштабных инициатив по диджитализации процессов и автоматизации ручных операций.

Где зарегистрированы топ работодатели

Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве — 6 компаний. Еще 3 компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна — в Запорожской области.

Справка Finance.ua:

  • Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государство пытается вывести рынки из тени и создать равные условия хозяйствования для всех. Это удалось сделать с торговлей золотыми изделиями и в области топлива;
  • по данным Миграционной платформы EWL, в 2023 году почти 4,8 тысячи украинцев в Польше работали нелегально. Больше всего таких случаев обнаружено в строительной отрасли;
  • В немецком Институте по исследованию рынка труда и карьеры объяснили, с какими препятствиями к трудоустройству сталкиваются украинцы в Германии.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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