В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить — Finance.ua
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В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить

Личные финансы
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В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить
В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить
Во время войны украинцы, вынужденные покинуть свои дома, могут рассчитывать на уменьшение или освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Как отмечают юристы БФ «Право на защиту», это предусмотрено ст. 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».
Согласно этому закону, украинцы могут не оплачивать стоимость коммунальных услуг в случае их неиспользования за период временного отсутствия в жилье сроком более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения такого отсутствия.
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Это касается только людей, помещения которых не оборудованы счетчиками.
Для прекращения начисления за жилищно-коммунальные услуги нужно обратиться к их предоставителям с соответствующим письменным заявлением, в котором обязательно следует указать фамилию, имя и отчество, адрес регистрации, места фактического проживания, телефон и основания освобождения от оплаты услуг.
Такое заявление следует сопровождать одним из подтверждающих документов:
  • служба в ВСУ;
  • регистрация внутриперемещенным лицом;
  • прохождение лечения и т.д.
При наличии счетчиков нужно раз в месяц подавать предварительные показатели.
При этом в обоих случаях за поставку тепловой энергии и услуги управления многоквартирным домом нужно платить.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщали, что украинцы во время войны не освобождаются от уплаты коммунальных платежей и должны платить за услуги. При этом накопленные долги придется погашать в полном объеме. Однако есть небольшое исключение — некоторых потребителей могут освободить от оплаты за распределение газа;
  • в Минсоцполитики призвали всех, кто имеет возможность, оплачивать коммунальные услуги, поскольку это дает возможность обеспечивать соответствующие предприятия, которые рискуют жизнями работающих там людей.
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По материалам:
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