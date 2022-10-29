В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить — Finance.ua

В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить Сегодня 14:47 — Личные финансы

В каких случаях за коммунальные услуги можно не платить

Во время войны украинцы, вынужденные покинуть свои дома, могут рассчитывать на уменьшение или освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как отмечают юристы БФ «Право на защиту», это предусмотрено ст. 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Согласно этому закону, украинцы могут не оплачивать стоимость коммунальных услуг в случае их неиспользования за период временного отсутствия в жилье сроком более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения такого отсутствия.

Это касается только людей, помещения которых не оборудованы счетчиками.

Для прекращения начисления за жилищно-коммунальные услуги нужно обратиться к их предоставителям с соответствующим письменным заявлением, в котором обязательно следует указать фамилию, имя и отчество, адрес регистрации, места фактического проживания, телефон и основания освобождения от оплаты услуг.

Такое заявление следует сопровождать одним из подтверждающих документов:

служба в ВСУ;

регистрация внутриперемещенным лицом;

прохождение лечения и т.д.

При наличии счетчиков нужно раз в месяц подавать предварительные показатели.

При этом в обоих случаях за поставку тепловой энергии и услуги управления многоквартирным домом нужно платить.

Справка Finance.ua:

Ранее в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщали, что украинцы во время войны не освобождаются от уплаты коммунальных платежей и должны платить за услуги. При этом накопленные долги придется погашать в полном объеме. Однако есть небольшое исключение — некоторых потребителей могут освободить от оплаты за распределение газа;

в Минсоцполитики призвали всех, кто имеет возможность, оплачивать коммунальные услуги, поскольку это дает возможность обеспечивать соответствующие предприятия, которые рискуют жизнями работающих там людей.

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