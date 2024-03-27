В каких случаях украинкам могут отказать в выезде за границу — Finance.ua

В каких случаях украинкам могут отказать в выезде за границу Сегодня 08:36 — Личные финансы

В каких случаях украинкам могут отказать в выезде за границу

Действующим законодательством, в частности, Законом Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» определен четкий перечень оснований для временного ограничения права украинцев и украинок выехать за границу. Подробно о нем рассказывают специалисты Юридического советника ВПЛ.

Так, согласно ст. 6 настоящего Закона гражданкам Украины может быть отказано в выезде за пределы страны в случае, если они:

находятся под административным надзором Национальной полиции — до прекращения надзора;

ознакомлены со сведениями, составляющими государственную тайну, — до истечения срока действия ограничений (сообщается в каждом случае отдельно);



в отношении них в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу, — до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений;



осужденные за совершение уголовного правонарушения — до отбывания наказания или освобождения от наказания;



если лицо является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, который не выполняет налоговые обязательства и имеет налоговый долг, превышающий 1 миллион грн, и такой налоговый долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования — до погашения налогового долга;



имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально заверенное согласие на выезд ребенка второго родителя;



уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащим принудительному исполнению в порядке, установленном законом, — до исполнения обязательств или уплаты задолженности по уплате алиментов.



Долги по кредитам

«Обращаем внимание, что наличие кредитной задолженности не является препятствием для пересечения границы при отсутствии определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному им судебному решению», — отмечают эксперты.

В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к вышеприведенным основаниям украинкам может быть запрещен выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т. п. ).

Также Правилами предусмотрен запрет на выезд, если женщина военнообязанная и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки.

Однако, обращаем ваше внимание, на практике такая норма не действует: пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о воинском учете, тем более что прохождение военной службы женщинами сегодня происходит исключительно по их желанию.

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