В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили — Finance.ua

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В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили

Технологии&Авто
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В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили
В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили
По данным Укравтопрома, в мае в пятерку крупнейших региональных рынков новых легковых авто в Украине вошли: г. Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Киевляне приобрели 35% реализованных за месяц в Украине новых легковых автомобилей.
  • Доля Днепропетровщины составила 9%,
  • Киевщины — 8%,
  • Одесчины — 6%,
  • Харьковщины — 5%.
Титул бестселлера на этих рынках получили:
в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях — RENAULT Duster,
в Киевской области — VOLKSWAGEN ID.4,
а в Одесской обл. — TOYOTA RAV-4.
Наибольшие показатели по регистрациям ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
  • Львовская область, номера которой получили 12% растаможенных автомобилей с пробегом,
  • Винницкая область (7%),
  • город Киев (6,5%),
  • Днепропетровская (6%) и
  • Ровенская (5,8%) области.
В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой, Ровенской и в столице был VOLKSWAGEN Golf. А на Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался RENAULT Megane.

Справка Finance.ua:

  • как сильно электрокары теряют в цене в течение 5 лет. Среди автомобилистов принято считать, что электрокары являются не лучшим приобретением с точки зрения перепродажи на вторичном рынке. Все дело в батарее, которая через короткий период эксплуатации может выйти из строя;
  • в мае на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 47% продаж, сообщает Укравтопром. Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.);
  • в то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (+2 п.п.), которая в мае составляла 11%. Без изменений по отношению к апрелю остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.
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По материалам:
Finance.ua
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