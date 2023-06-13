В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили — Finance.ua

В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

В каких регионах украинцы больше всего покупают автомобили

По данным Укравтопрома, в мае в пятерку крупнейших региональных рынков новых легковых авто в Украине вошли: г. Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Киевляне приобрели 35% реализованных за месяц в Украине новых легковых автомобилей.

Доля Днепропетровщины составила 9%,

Киевщины — 8%,

Одесчины — 6%,

Харьковщины — 5%.

Титул бестселлера на этих рынках получили:

в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях — RENAULT Duster,

в Киевской области — VOLKSWAGEN ID.4,

а в Одесской обл. — TOYOTA RAV-4.

Наибольшие показатели по регистрациям ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская область, номера которой получили 12% растаможенных автомобилей с пробегом,

Винницкая область (7%),

город Киев (6,5%),

Днепропетровская (6%) и

Ровенская (5,8%) области.

В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой, Ровенской и в столице был VOLKSWAGEN Golf. А на Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался RENAULT Megane.

Справка Finance.ua:

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в мае на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 47% продаж, сообщает Укравтопром. Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.);

в то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (+2 п.п.), которая в мае составляла 11%. Без изменений по отношению к апрелю остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.



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