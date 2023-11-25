В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам — Finance.ua

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В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам

Личные финансы
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В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам
В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам
Украинские беженцы в Чехии имеют право на получение бесплатного жилья в течение 150 дней. Но некоторые города страны уже не предоставляют такое гуманитарное размещение.
Куда обращаться украинцам, приезжающим в Чехию как беженцы, рассказывает proukrainu.blesk.cz.
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Новоприбывшие беженцы из Украины могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из краевых центров помощи Украине (KACPU). Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение. Потому что некоторые города больше не предоставляют бесплатное жилье.
  • Прага;
  • Бенешов;
  • Пржибрам;
  • Младо-Болеслав.
В других KACPU заявления на жилье принимаются с 8:00 до 12:00 согласно графику работы отдельных центров.
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Желающие получить бесплатное жилье в Среднечешском крае могут обратиться только к двум KACPU — в городах Кладно и Кутная Гора. Но беженцев при этом могут направить в любой город в регионе.
В то же время кратковременный приют — пока человек получил направление на жилье от KACPU — можно получить круглосуточно в городах Брно и Острава. В Праге с 1 сентября кратковременное размещение не предоставляется.

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По материалам:
РБК-Україна
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