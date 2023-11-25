В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам — Finance.ua

В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам Сегодня 20:44 — Личные финансы

В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам

Украинские беженцы в Чехии имеют право на получение бесплатного жилья в течение 150 дней. Но некоторые города страны уже не предоставляют такое гуманитарное размещение.

Куда обращаться украинцам, приезжающим в Чехию как беженцы, рассказывает proukrainu.blesk.cz

Новоприбывшие беженцы из Украины могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из краевых центров помощи Украине (KACPU). Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение. Потому что некоторые города больше не предоставляют бесплатное жилье.

Прага;

Бенешов;

Пржибрам;

Младо-Болеслав.

В других KACPU заявления на жилье принимаются с 8:00 до 12:00 согласно графику работы отдельных центров

Читайте также Работа в Чехии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка

Желающие получить бесплатное жилье в Среднечешском крае могут обратиться только к двум KACPU — в городах Кладно и Кутная Гора. Но беженцев при этом могут направить в любой город в регионе.

В то же время кратковременный приют — пока человек получил направление на жилье от KACPU — можно получить круглосуточно в городах Брно и Острава. В Праге с 1 сентября кратковременное размещение не предоставляется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.