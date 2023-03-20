В Италии построят самый длинный подвесной мост в мире — Finance.ua

В Италии построят самый длинный подвесной мост в мире
Правительство премьер-министра Джорджи Мэлони одобрило постановление, открыв путь для строительства моста между материковой частью Италии и Сицилией через Мессинский пролив.
Об этом сообщает ANSA.
«Через 50 лет это правительство одобрило строительство моста, соединяющего Сицилию с остальной частью Италии и Европой», — заявил вице-премьер-министр и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.
Он также назвал это событие «историческим днем для всей Италии».
По плану длина конструкции составит 3,2 километра. Строить начнут в 2024 году.
Отмечается, что проект строительства моста через Мессинский пролив рассматривался несколькими прежними итальянскими правительствами, но так и не был одобрен по ряду причин, включая стоимость, исчисляемую многими миллиардами евро.
Проект подвергся критике со стороны экологов и некоторых аналитиков, которые обеспокоены вопросом его безопасности из-за сейсмического характера предлагаемых строительных площадок с обоих концов и опасаются потенциального участия мафии.
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По словам Салвини, мост поможет сократить объем выбросов углекислого газа, совершит путешествия через пролив быстрее и дешевле и поможет привлечь в этот итальянский регион туристов.
Европейский Союз заявил, что готов профинансировать первую фазу технико-экономического обоснования проекта.
Как известно, Мессинский пролив — пролив в Средиземном море, между островом Сицилия и Апеннинским полуостровом. Его ширина составляет 3,3 км, а глубина 90 м.
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