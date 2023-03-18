Рынок коттеджных городков: сколько стоит такая недвижимость и есть спрос ли среди украинцев — Finance.ua

Рынок коттеджных городков: сколько стоит такая недвижимость и есть спрос ли среди украинцев Сегодня 20:36 — Недвижимость

Рынок коттеджных городков: сколько стоит такая недвижимость и есть спрос ли среди украинцев

После начала полномасштабной войны рф против Украины на рынке коттеджных городков страны начали продажи 80 новых проектов, в целом на начало марта 2023 года в продаже — 522 проекта.

Об этом свидетельствуют данные портала ЛУН

Сколько коттеджных городков представлено в продаже в Украине

Согласно исследованию портала, по состоянию на начало марта в продаже представлено 522 коттеджных городка в Украине, тогда как в феврале 2022 года их насчитывалось 681. 67% коттеджных городков (459) возобновили продажу после паузы до начала войны, еще 222 не продаются.

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В то же время количество коттеджных городков, где продажи стартовали уже после начала войны, составляет 94, больше всего — в Киевской (28), Львовской (17), Ивано-Франковской (13) областях и в Киеве (8). В то же время 80 коттеджных городков, запустивших продажу после 24 февраля 2022 года, новые проекты.

Доля коттеджных городков на рынке недвижимости

В настоящее время в Киеве и области проекты коттеджных городков занимают 67% всего рынка. На втором месте — Львовская область (12%), далее следуют Ивано-Франковская (6%) и Одесская (4%) области.

В то же время около половины предложений коттеджных городков уже завершили строительство, 47% — проекты в процессе строительства, 2% — строительные работы остановлены.

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В Украине за 2022 год завершили продажу 31 проект. В то же время больше всего в Киевской (10) и Львовской (8) областях, а также в Одесской (4), Ивано-Франковской (3), Черкасской (2), Запорожской (2), Винницкой (1) областях и в Киеве (1).

Спрос на коттеджные городки

С начала текущего года посещаемость соответствующих разделов его сайта демонстрирует положительную динамику, и в марте составляет 41% довоенного показателя, что является самым высоким показателем за весь период активных боевых действий.

По данным портала, наиболее распространенными по площади объектами коттеджей в Киеве и области являются объекты площадью 101-150 кв. м (34) и до 100 кв. м (23%), во Львове и области — 101-150 кв. м (42%) и 151–200 кв. м (33%).

Цены на коттеджные городки

На сегодняшний день средняя стоимость 1 кв. м в типичном проекте коттеджного городка в Киеве составляет $1040/кв. м, в Киевской области — $900/кв. м. Во Львове и области цены незначительно ниже — $1000/кв. м и $820/кв. м соответственно.

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