Сколько жилья в Украине начали строить во время войны — данные Госстата
В 2022 году, несмотря на полномасштабную войну рф против Украины, строители начали строительство 98,4 тыс. квартир.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
Ожидаемый лидер — столичный регион: в Киевской области строительные компании задекларировали начало строительства 28,8 тыс. квартир.
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В то же время на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей к началу активных боевых действий стартовало строительство 21 и 4 квартир.
В Николаевской и Херсонской областях заложено 31 и 184 жилых помещения.
Данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Справка Finance.ua:
- несмотря на то, что спрос на жилье существенно снизился, особенно на первичном рынке, застройщики пытаются завершить или хотя бы довести до определенной стадии проекты, начатые до полномасштабного вторжения;
- спрос на жилье, особенно в новостройках, во время войны остается низким. Растут цены на материалы, на рынке возник дефицит кадров. Сейчас из более 90% объектов в столице, заявивших о возобновлении строительства в 2022 году, к работам на площадках вернулась только половина.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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