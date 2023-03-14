Сколько жилья в Украине начали строить во время войны — данные Госстата Сегодня 16:25 — Недвижимость

Сколько жилья в Украине начали строить во время войны — данные Госстата

В 2022 году, несмотря на полномасштабную войну рф против Украины, строители начали строительство 98,4 тыс. квартир.

Ожидаемый лидер — столичный регион: в Киевской области строительные компании задекларировали начало строительства 28,8 тыс. квартир.

В то же время на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей к началу активных боевых действий стартовало строительство 21 и 4 квартир.

В Николаевской и Херсонской областях заложено 31 и 184 жилых помещения.

Данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Справка Finance.ua:

несмотря на то, что спрос на жилье существенно снизился, особенно на первичном рынке, застройщики пытаются завершить или хотя бы довести до определенной стадии проекты, начатые до полномасштабного вторжения;

спрос на жилье, особенно в новостройках, во время войны остается низким. Растут цены на материалы, на рынке возник дефицит кадров. Сейчас из более 90% объектов в столице, заявивших о возобновлении строительства в 2022 году, к работам на площадках вернулась только половина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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