Сколько метров элитной недвижимости можно купить за $1 миллион в разных городах мира — Finance.ua

Сколько метров элитной недвижимости можно купить за $1 миллион в разных городах мира Сегодня 07:14 — Недвижимость

Сколько метров элитной недвижимости можно купить за $1 миллион в разных городах мира

Имея $1 млн, весной 2023 года вы сможете приобрести всего 17 кв. м элитной недвижимости в Монако. По данным Knight Frank, это самое дорогое место на земле.

На второй и третьей позиции Гонконг и Нью-Йорк — здесь за $1 млн можно приобрести 21 и 33 кв. м соответственно. В десятку самых дорогих городов входят также Женева, Париж, Сингапур, Лондон, Лос-Анджелес, Шанхай и Сидней, где $1 млн позволит купить от 34 до 44 кв. м элитной недвижимости.

Во второй десятке Пекин, который за $1 млн предложит вполне приличную по площади недвижимость в 58 кв. м, Токио — 60 кв. м, Майами — 64 кв. м, Берлин — 70 кв. м и Мельбурн — 87 кв. м.

Если же говорить о квартирах в столице Украины, то стоимость квадратного метра здесь сейчас доходит до $15 тыс. Так что суммы в $1 млн хватит на приобретение 66 кв. м такого жилья.

Впрочем, для киевского рынка недвижимости это скорее исключение, ведь средняя стоимость жилья, которое риелторы представляют как элитное, составляет $4-5 тыс. При таком уровне цен Киев условно попадает в конец перечня самых дорогих городов мира: за $1 млн можно приобрести более 220 кв. м элитного жилья, что соответствует уровню Кейптауна или Сан-Паулу.

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