В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году — Finance.ua
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В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году

Финтех и Карты
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В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году
В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году
Власти Италии планируют начать облагать налогом прирост капитала от криптовалют по ставке в размере 26% с 2023 года. Законодатели страны предлагают ввести этот налог в своих бюджетных планах на 2023 год.
Об этом сообщает Bloomberg.
Известно, что налог будет действовать только на доходы, превышающие 2 000 евро.
Налогоплательщики также смогут задекларировать стоимость своих активов по состоянию на 1 января 2023 года. Они будут платить налог по ставке 14% по этим декларациям. Это похоже на новые налоговые законы, которые были введены в Индии в начале этого года. Правительство Индии разрешило гражданам досрочно задекларировать свое имущество до введения более высоких налоговых ставок.
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До этого момента криптовалюты в Италии подпадали под действие законов о налогообложении иностранной валюты, которые значительно ниже.
Такая позиция Италии по поводу криптовалют появилась после того, как Португалия, одна из самых дружественных к криптовалютам стран Европы, в октябре представила свой план налогообложения краткосрочных доходов от цифровых активов по ставке 28%.
Кстати, каждый криптоэнтузиаст, перед тем как приступить к работе с определенной криптомонетой, должен провести ее анализ. В статье по ссылке ниже рассказали, какими сервисами удобно пользоваться, чтобы проанализировать криптомонеты.

Анализ криптомонет: сервисы, которые пригодятся

По материалам:
cryptomisto
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