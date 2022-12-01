В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году — Finance.ua

В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году Вчера 23:09 — Финтех и Карты

В Италии планируют начать облагать налогом прибыль от криптовалюты в 2023 году

Власти Италии планируют начать облагать налогом прирост капитала от криптовалют по ставке в размере 26% с 2023 года. Законодатели страны предлагают ввести этот налог в своих бюджетных планах на 2023 год.

Об этом сообщает Bloomberg.

Известно, что налог будет действовать только на доходы, превышающие 2 000 евро.

Налогоплательщики также смогут задекларировать стоимость своих активов по состоянию на 1 января 2023 года. Они будут платить налог по ставке 14% по этим декларациям. Это похоже на новые налоговые законы, которые были введены в Индии в начале этого года. Правительство Индии разрешило гражданам досрочно задекларировать свое имущество до введения более высоких налоговых ставок.

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До этого момента криптовалюты в Италии подпадали под действие законов о налогообложении иностранной валюты, которые значительно ниже.

Такая позиция Италии по поводу криптовалют появилась после того, как Португалия, одна из самых дружественных к криптовалютам стран Европы, в октябре представила свой план налогообложения краткосрочных доходов от цифровых активов по ставке 28%.

Кстати, каждый криптоэнтузиаст, перед тем как приступить к работе с определенной криптомонетой, должен провести ее анализ. В статье по ссылке ниже рассказали, какими сервисами удобно пользоваться, чтобы проанализировать криптомонеты.

cryptomisto По материалам:

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