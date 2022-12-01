Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты — Finance.ua

Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты Сегодня 01:21 — Финтех и Карты

Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты

Парламент Бразилии принял закон о легализации криптовалютных платежей. Цифровые активы получили правовой статус в стране, теперь бразильцы смогут оплачивать товары и услуги в криптовалюте.

Закон разрешает выдачу лицензий для платформ криптовалютного обмена, а также для хранения и управления криптовалютой третьими сторонами. Чтобы избежать инцидентов, подобных краху Terraform Labs и FTX, закон потребует от бирж четкого разграничения между средствами компаний и пользователей.

Также в Банке Бразилии работают над созданием собственного CBDC. Как рассказал руководитель учреждения Роберто Кампос Нето, идея состоит в том, чтобы интегрировать CBDC как с традиционными, так и с децентрализованными финансовыми структурами и учреждениями. В банке работают над разработкой кошелька, в котором пользователи смогут хранить стейблкоины и CBDC.

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Напомним, что 3 ноября криптовалюта стала доступна в 24 000 банкоматах Бразилии. Все благодаря сотрудничеству компании-разработчика популярнейшего стейблкоина Tether (USDT) с поставщиком криптовалютных услуг SmartPay, который интегрирует USDT в свою систему. Миллионы жителей Бразилии получили доступ к использованию стейблкоинов в повседневной жизни, не прилагая для этого много усилий.

Отметим, что летом власти Бразилии начали работу над законопроектом о токенизации всего золота на блокчейне. Процедура должна обеспечить прозрачность деятельности в отрасли и исключить нерегулярную добычу ценных металлов. Внедренные изменения будут направлены на установление новых правил купли, продажи и торговли бразильским золотом, которое затем будет зарегистрировано на блокчейне.

noworries По материалам:

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