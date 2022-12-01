Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты

Финтех и Карты
37
Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты
Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты
Парламент Бразилии принял закон о легализации криптовалютных платежей. Цифровые активы получили правовой статус в стране, теперь бразильцы смогут оплачивать товары и услуги в криптовалюте.
Закон разрешает выдачу лицензий для платформ криптовалютного обмена, а также для хранения и управления криптовалютой третьими сторонами. Чтобы избежать инцидентов, подобных краху Terraform Labs и FTX, закон потребует от бирж четкого разграничения между средствами компаний и пользователей.
Также в Банке Бразилии работают над созданием собственного CBDC. Как рассказал руководитель учреждения Роберто Кампос Нето, идея состоит в том, чтобы интегрировать CBDC как с традиционными, так и с децентрализованными финансовыми структурами и учреждениями. В банке работают над разработкой кошелька, в котором пользователи смогут хранить стейблкоины и CBDC.
Читайте также
Напомним, что 3 ноября криптовалюта стала доступна в 24 000 банкоматах Бразилии. Все благодаря сотрудничеству компании-разработчика популярнейшего стейблкоина Tether (USDT) с поставщиком криптовалютных услуг SmartPay, который интегрирует USDT в свою систему. Миллионы жителей Бразилии получили доступ к использованию стейблкоинов в повседневной жизни, не прилагая для этого много усилий.
Отметим, что летом власти Бразилии начали работу над законопроектом о токенизации всего золота на блокчейне. Процедура должна обеспечить прозрачность деятельности в отрасли и исключить нерегулярную добычу ценных металлов. Внедренные изменения будут направлены на установление новых правил купли, продажи и торговли бразильским золотом, которое затем будет зарегистрировано на блокчейне.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.