Один из первых приверженцев Bitcoin прогнозирует рост главной криптовалюты в 10 раз — Finance.ua

Один из первых приверженцев Bitcoin прогнозирует рост главной криптовалюты в 10 раз
Давинчи Джереми, один из первых приверженцев криптовалюты и ведущий канала davincij15 на YouTube, прогнозирует, что цена Bitcoin возрастет в десять раз во время следующего бычьего цикла, но предупреждает, что до этого она может упасть еще больше.
«Я думаю, что мы в итоге увидим 100 000 долларов [по ВТС]... Я думаю, что мы сделаем по крайней мере 10-кратный рост после дна», — заявил Давинчи в интервью Kitco News 25 ноября.
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На вопрос Дэвида Лина из Kitco, означают ли его прогнозы, что ВТС должен упасть до 10 000 долларов, он ответил, что «вероятно, мы увидим 12 000 долларов».
Джереми, также являющийся крипто-влиятельным лицом, широко известен своей знаменитой цитатой «Я же говорил вам» после призыва людей покупать ВТС, когда в 2011 году их розничная цена была ниже 1 доллара за единицу. Именно в тот период Джереми купил свои первые Bitcoin, после чего его популярность среди крипто-сообщества продолжала только расти.
Комментируя спад на рынке криптовалют, Давинчи также отметил, что крипто-зима, вероятно, может затянуться до 2024 года, предполагая, что следующий бычий рост начнется после следующего халвинга Bitcoin.
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