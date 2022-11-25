Аналитик спрогнозировал падение Bitcoin на 22% — Finance.ua
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Аналитик спрогнозировал падение Bitcoin на 22%

Финтех и Карты
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Аналитик спрогнозировал падение Bitcoin на 22%
Аналитик спрогнозировал падение Bitcoin на 22%
Популярный в криптовалютном сообществе аналитик под псевдонимом Калео поделился своими мыслями по поводу будущей стоимости флагманской криптовалюты — инвесторам стоит приготовиться к падению BTC на 22% от нынешней цены.
Как рассказал Калео своим 545 700 подписчикам в Твиттере, не стоит ожидать восстановления Bitcoin, криптовалюта еще не достигла своего дна. Эксперт спрогнозировал падение флагманской криптовалюты до $12 500 в ближайшее время.
Впрочем, не все так плохо, считает Калео — в 2023 году, после достижения дна, у Bitcoin есть все шансы вырасти до $40 000.
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«Я не ожидаю быстрого достижения нового исторического максимума, но возвращение в диапазон $30 000 — $40 000 с последующим сокращением расстояния до АТН до следующего халвинга вполне реально», — подчеркнул Калео.
Прогнозы аналитика изменились после банкротства биржи FTX и падения всего криптовалютного рынка. Так еще в начале октября Калео был убежден, что Bitcoin находится в стадии накопления и уже совсем скоро достигнет вдвое большей стоимости. Криптостратег также отслеживал эффективность Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), финансового инструмента, предназначенного для институциональных инвесторов, чтобы получить доступ к биткоинам, не покупая базовый актив. По словам Калео, ценовая траектория GBTC в октябре была точной копией его показателей на последних этапах медвежьего рынка в 2018 году — это свидетельствовало, что актив достиг дна и готовится к восстановлению. Впрочем, Сэм Бенкман-Фрид внес свои коррективы в эту историю.
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По материалам:
noworries
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