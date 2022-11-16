Криптовалютные аналитики спрогнозировали стоимость Bitcoin в 2023 году — Finance.ua

Криптовалютные аналитики спрогнозировали стоимость Bitcoin в 2023 году Сегодня 19:34 — Финтех и Карты

Криптовалютные аналитики спрогнозировали стоимость Bitcoin в 2023 году

Большинство криптовалютных экспертов по-прежнему верят в успешное будущее Bitcoin, несмотря на недавнее падение цифровых активов из-за банкротства одной из крупнейших бирж мира FTX. Эксперты издания Finbold собрали самые популярные прогнозы аналитиков относительно стоимости BTC в 2023 году.

По словам представителей криптоаналитической фирмы TradingShot, если BTC сохранит позиции в течение следующей недели, инвесторам следует ожидать значительного роста в 2023 году. Как показал фрактальный анализ TradingShot, уровень поддержки Bitcoin составляет $16 628, если флагманской криптовалюте удастся удержаться на этой отметке, возможен рост до $95 000.

Еще одним индикатором технического анализа является 200-недельное скользящее среднее, которое для BTC остается положительным, отметил криптовалютный аналитик, известный под псевдонимом PlanB. Согласно диаграмме, стоимость BTC держалась выше 200-недельной скользящей на протяжении всех падений, которые происходили на рынке в последние месяцы.

«Крах FTX не убьет BTC, это сделает его сильнее», — подчеркнул PlanB.

В том, что Bitcoin возьмет свое, убежден и владелец Твиттера Илон Маск. Как он написал в своей соцсети, ВТС обязательно достигнет новых максимумов, однако на это нужно время. Своим комментарием миллиардер согласился с предположением инвестора Джейсона Калаканиса, который заявил, что с ВТС будет все в порядке.

noworries По материалам:

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