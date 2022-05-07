В Италии арестовали 140-метровую «яхту путина» — Finance.ua
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В Италии арестовали 140-метровую «яхту путина»

Сегодня 10:18Фондовый рынок
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Яхта "Шахерезада"Яхта "Шахерезада"
Итальянские власти арестовали в порту Марина-ди-Каррара 140-метровую суперяхту «Шехерезада», владельцем которой считают президента россии путина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов Италии, передает Forbes.
В прессрелизе министерства говорится, что расследование, проведенное итальянской финансовой полицией, показало, что судно имеет «значительные экономические и деловые связи» с высокопоставленными лицами в российском правительстве и находящимися под санкциями Европейского Союза лицами.
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По предложению Комитета финансовой безопасности министр экономики и финансов Даниэле Франко принял распоряжение об аресте яхты «Шахерезада», которая «уже долго находится под пристальным вниманием власти», до принятия ограничительных мер, предложенных ЕС.
По данным итальянского министерства, действия владельцев яхты «взрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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