Суперъяхта «Шехерезада» стоимостью 700 миллионов долларов может принадлежать Путину — NYT

Сегодня 18:28 — Мир

Американские чиновники проверяют право собственности на суперъяхту «Шехерезада» стоимостью 700 млн долларов и считают, что она может быть связана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В настоящее время яхта находится в сухом доку в итальянском приморском городе.

«Спецслужбы США не сделали окончательных выводов по поводу права собственности на суперъяхту „Шехерезада“, но американские чиновники заявили, что нашли первые признаки того, что она связана с Путиным», — пишет газета.

Информация от американских чиновников поступила после того, как во вторник газета написала, что итальянские власти проверяют право собственности на судно (длиной 459 футов).

Тогда газета также написала, что бывший член экипажа сказал, что он предназначен для Путина.

При этом источники не рассказали, какая именно информация указывает на то, что яхта связана с Путиным.

«Американские чиновники утверждают, что Путин сохраняет незначительную часть своего богатства на собственное имя. Вместо этого он использует дома и лодки, номинально принадлежащие российским олигархам. И все же, возможно, через разные подставные компании Путин мог бы иметь прямой контроль над «Шехерезадой», — пишет NYT.

Газета со ссылкой на американских чиновников пишет, что яхта дважды ходила в Сочи летом 2020 и 2021 годов. Но напоминает, что во время пандемии коронавируса Путин проводил много времени в Сочи.

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Издание добавляет, что согласно недавно опубликованным изменениям в правилах Минторговли, если более 25 процентов самолета или яхты изготовлено из деталей американского производства, они не могут отправиться в Россию.

Если такая яхта находится на территории другой страны, ей понадобится лицензия, чтобы отправиться в РФ.

Капитан «Шехеразады» Гай Беннет-Пирс ранее на этой неделе заявил, что путин не владелец суперъяхты и что президент россии не ступал на нее, добавляет NYT. При этом он отказался называть владельца.

Итальянские власти заявили, что внимательно изучают «Шехерезаду». В рамках процесса, который может занять до нескольких недель, финансовая полиция Италии соберет доказательства и предоставит их правительственному комитету, который потом решит, связано ли право собственности или пользование судном с санкционным списком", — добавляет газета.

Если подтверждаются связи, «Шехерезаду» могут арестовать.

По оценкам сайта SuperYachtFan, стоимость яхты оценивается в 700 миллионов долларов.

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