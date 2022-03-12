Італія заарештувала яхту російського олігарха за 578 млн доларів — Finance.ua
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Італія заарештувала яхту російського олігарха за 578 млн доларів

Вчора 13:45Фондовий ринок
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Яхта SY A Яхта SY A, charterworld.com
Уряд Італії заарештував розкішну яхту вартістю 578 млн доларів, що належить російському олігарху Андрію Мельниченку.
Про це повідомляє CNN.
У заяві італійської поліції говориться, що судно під назвою «А» коштує близько 578 мільйонів доларів і знаходиться на зберіганні в північно-східному порту Трієста. За словами виробника Nobiskrug, це одна з найбільших яхт у світі.
Мельниченко потрапив під санкції Євросоюзу 9 березня в рамках розширеного пакета заходів проти російських олігархів. За даними ЄС, йому належить найбільший виробник добрив «Єврохім Груп». Зазначається, що він і 36 інших бізнесменів зустрілися з президентом росії після початку вторгнення в Україну з метою обговорити потенційні економічні наслідки санкцій ЄС і США.
«Той факт, що він був запрошений на цю зустріч, говорить про його наближеність до володимира путіна», — йдеться в заяві поліції.
За матеріалами: РБК-Україна
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