В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов — Finance.ua

В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов Сегодня 18:20 — Казна и Политика

В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов

За три месяца 2025 года предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

«За январь — март 2025 года в сводный бюджет Украины предприятия этих отраслей уплатили налогов, сборов и платежей: оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 17,2% и перерабатывающей промышленности — 17%», — отметил он.

Среди лидеров по уплате — также хозяйствующие субъекты:

финансовой и страховой деятельности — 11,7%;

государственного управления и обороны;

обязательного социального страхования — 11,2%.

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Отдельный вопрос — темп роста. За первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года есть увеличение в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — +47% (+27,3 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,7% (+19,8 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +31% (+13,3 млрд грн);

профессиональная, научная и техническая деятельность — +54,2% (+8 млрд грн).

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