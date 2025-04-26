В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов — Finance.ua

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В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов

Казна и Политика
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В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов
В I квартале торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами по уплате налогов
За три месяца 2025 года предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
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«За январь — март 2025 года в сводный бюджет Украины предприятия этих отраслей уплатили налогов, сборов и платежей: оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 17,2% и перерабатывающей промышленности — 17%», — отметил он.
Среди лидеров по уплате — также хозяйствующие субъекты:
  • финансовой и страховой деятельности — 11,7%;
  • государственного управления и обороны;
  • обязательного социального страхования — 11,2%.
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Отдельный вопрос — темп роста. За первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года есть увеличение в следующих отраслях:
  • перерабатывающая промышленность — +47% (+27,3 млрд грн);
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,7% (+19,8 млрд грн);
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +31% (+13,3 млрд грн);
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — +54,2% (+8 млрд грн).
По материалам:
Finance.ua
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