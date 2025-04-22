В этом году налоговые поступления от резидентов «Дія.City» уже превысили 8 млрд грн — Finance.ua

В этом году налоговые поступления от резидентов «Дія.City» уже превысили 8 млрд грн Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В этом году налоговые поступления от резидентов «Дія.City» уже превысили 8 млрд грн

Более 8 миллиардов гривен налогов поступило от резидентов «Дія.City» за I квартал 2025 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Дія.City» - это современная модель правового и налогового пространства для IT-бизнеса, внедренная в Украине в начале 2022 года.

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Эта инициатива направлена ​​на создание благоприятных условий для развития технологических компаний, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в сфере ІТ.

На сегодняшний день в «Дія.City» уже зарегистрировано около 1 750 компаний. Среди них — гиганты мирового ІТ-сервиса, такие как Globallogic, SoftServe, Epam Systems, а также единороги Grammarly, DataRobot, Lyft и другие. Кроме того, в «Дія.City» известны бренды, как Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis и многие другие.

В компаниях-резидентах «Дія.City» работают более 105 тысяч специалистов, что составляет более одной третьей части всех ІТ-специалистов в Украине.

Распределение по типам трудоустройства следующее: 62% ІТ-специалистов работают по трудовым договорам, 33% - по GIG-контрактам, а 5% - как ФЛП.

Все бренды, вошедшие в список наиболее доходных ІТ-компаний в 2024 году, являются частью «Дія.City».

Недавно была расширена деятельность «Дія.City», включив инновационные R&D-центры в разных отраслях. Уже более 10 новых компаний присоединились, работая в таких областях, как оборона, микрочипы, агропромышленность, международная фармацевтика, медицина и др.

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