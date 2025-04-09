В Евросоюзе одобрили «таможенный ответ» США — Finance.ua

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В Евросоюзе одобрили «таможенный ответ» США

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В Евросоюзе одобрили «таможенный ответ» США
В Евросоюзе одобрили «таможенный ответ» США
Страны Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии ввести торговые контрмеры против США в ответ на пошлины со стороны Вашингтона.
Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).
«Сегодня страны-члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов. Предложение Еврокомиссии было сделано в ответ на мартовское решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС», — заявили в ЕК.
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ЕС считает пошлины США неоправданными и вредными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике.
«ЕС заявил о своем четком преимуществе в поиске результатов в переговорах с США, которые были бы сбалансированными и взаимовыгодными», — добавили в ЕК.
Отмечается, что сегодняшнее одобрение означает, что после завершения внутренних процедур Еврокомиссии и публикации имплементационного акта контрмеры вступят в силу.
Пошлины начнут взимать с 15 апреля.
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«Эти контрмеры могут быть приостановлены в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров», — подытожили в Еврокомиссии.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз будет пытаться выступить единым фронтом против пошлин президента США Дональда Трампа и, вероятно, одобрит первый раунд контрмер на импорт американских товаров на сумму до $28 миллиардов.
По материалам:
Укрінформ
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