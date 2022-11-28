В Европе количество украинских беженцев достигло более 4,75 млн человек, — ООН — Finance.ua

В Европе количество украинских беженцев достигло более 4,75 млн человек, — ООН Сегодня 13:33

В ООН назвали количество украинских беженцев в Европе.

В странах Европы количество граждан Украины, зарегистрированных как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек.

Об этом сообщается в данных Агентства по делам беженцев ООН, пишут enovosty.com.

По информации организации, количество зарегистрированных беженцев из Украины в странах Европы в целом достигло 4 751 065 человек. Статистические данные составляются в основном на основе данных, предоставленных местными властями европейских государств. В этом случае речь идет о данных по состоянию на 22 ноября — информация обновляется еженедельно по средам.

Среди стран ЕС больше всего беженцев из Украины в Польше. На втором и третьем местах по количеству — Германия и Чехия.

Довідка Finance.ua:

как живется в арендованном жилье украинцам и европейцам;

беженцы из Украины в Польше будут платить за проживание в массовых пунктах: поначалу 50%, далее — 100%. Бесплатного жилья в Польше для беженцев из Украины, скорее всего, не будет даже в центрах массового размещения.

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