В Еврокомиссии прокомментировали информацию о соглашении по критическим минералам, якобы предложенном Украине — Finance.ua

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В Еврокомиссии прокомментировали информацию о соглашении по критическим минералам, якобы предложенном Украине

Мир
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В Еврокомиссии прокомментировали информацию о соглашении по критическим минералам, якобы предложенном Украине
В Еврокомиссии прокомментировали информацию о соглашении по критическим минералам, якобы предложенном Украине
В Европейской комиссии опровергают информацию о предложенном Украине со стороны Европейского союза соглашении по критическим минералам, альтернативном США: этому сотрудничеству уже четыре года.
Об этом во вторник в Брюсселе заявил спикер Европейской комиссии Томас Ренье (Thomas Regnier), комментируя распространенную информацию со ссылкой на еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне о том, что он якобы предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение по критическим минералам.
«Нет предложения. С 2021 года у ЕС есть официальное партнерство с Украиной по критическому сырью, которое формализовано меморандумом о взаимопонимании. Это датируется четыре года назад. Как и во всех наших партнерствах с критически важным сырьем для ЕС, это сотрудничество направлено не только на обеспечение безопасности цепочек поставок для ЕС, но и на содействие созданию местной ценности и развитию потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду. Теперь, как вы видите, здесь действительно идет речь о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-то конкуренции с США», — пояснил он.
По словам Ренье, в ходе вчерашнего визита коллегии в Киев исполнительный вице-президент Сежурне встретился со своими украинскими коллегами, и он подтвердил нашу приверженность реализации этого меморандума о взаимопонимании и ускорении работы для укрепления нашего взаимовыгодного партнерства.
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«Вчера это было сказано несколько раз, но позвольте мне повторить это еще раз: ЕС поддерживает Украину и будет продолжать это делать, поскольку Украина борется за безопасность всего нашего континента, — детализировал представитель ЕК, подчеркнув: Партнерство, которое мы имеем, опять же, берет начало в 2021 году. Так что эти дискуссии возникли не сейчас в свете возможных последних событий. Партнерство, которое у нас есть с нашими украинскими друзьями, началось четыре года назад. И, как и в случае со всем важным сырьем и меморандумами о взаимопонимании, которые у нас есть с нашими партнерами, речь, конечно, идет о создании синергии между цепями поставок с одной и другой стороны, и, конечно, создании преимуществ для наших партнеров на местах. И вот об этом этот меморандум о взаимопонимании».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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