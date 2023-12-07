В ЕС согласовали правила урегулирования систем искусственного интеллекта — Finance.ua

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В ЕС согласовали правила урегулирования систем искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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В ЕС согласовали правила урегулирования систем искусственного интеллекта
В ЕС согласовали правила урегулирования систем искусственного интеллекта
После 10 часов обсуждения делегаты от Европейской комиссии, Европарламента и 27 стран-членов ЕС согласовали набор средств контроля за системами искусственного интеллекта, таких как ChatGPT от OpenAI Inc. и Bard от Google.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Представители стран Евросоюза в будущем рассчитывают использовать искусственный интеллект для биометрического наблюдения в целях национальной безопасности и обороны. Они пошли на некоторые компромиссы, чтобы добиться финального согласия. Этот шаг должен приблизить страны к принятию более широкого законодательного акта, известного как закон об искусственном интеллекте.
Как сообщает Bloomberg, вопрос использования искусственного интеллекта для биометрического наблюдения, которое законодатели хотят запретить, был одним из самых главных на переговорах.
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Политики Евросоюза предложили план, согласно которому разработчики моделей ИИ должны поддерживать информацию о том, как учатся их модели, и маркировать контент, созданный с помощью ИИ.
Принятие закона об искусственном интеллекте задаст тон регулированию инструментов ИИ в развитых странах. Если он будет одобрен, то ЕС станет первым правительством за пределами Азии, которое наложит жесткие ограничения на эту технологию.
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Напомним, министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам следует принять законы для регулирования искусственного интеллекта. Главы этих ведомств понимают, что политические инструменты регулирования ИИ могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам управлять ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.
По материалам:
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