Глава Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что ИИ сможет конкурировать с человеком через пять лет — Finance.ua
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Глава Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что ИИ сможет конкурировать с человеком через пять лет

Технологии&Авто
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Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, Фото: venturebeat.com
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг говорит, что через пять лет искусственный интеллект будет «достаточно конкурентоспособным» по сравнению с людьми.
Об этом он заявил во время саммита DealBook, пишет CNBC.
По словам Хуанга, ИИ догоняет людей, и если расценивать сильный искусственный интеллект как компьютер, способный выполнять определенные тесты на уровне, сравнимом с человеческим разумом, «то в перспективе пяти лет, очевидно, ИИ сможет выполнять эти тесты».
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Хуанг предположил, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта приведет к появлению готовых инструментов искусственного интеллекта, которые компании в разных отраслях будут настраивать в соответствии со своими потребностями: от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарств и радиологии.
Напомним, американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft считает, что технологии искусственного интеллекта позволят людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
По материалам:
Forbes.ua
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