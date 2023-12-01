Глава Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что ИИ сможет конкурировать с человеком через пять лет — Finance.ua

Глава Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что ИИ сможет конкурировать с человеком через пять лет
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг говорит, что через пять лет искусственный интеллект будет «достаточно конкурентоспособным» по сравнению с людьми.
Об этом он заявил во время саммита DealBook, пишет CNBC.
По словам Хуанга, ИИ догоняет людей, и если расценивать сильный искусственный интеллект как компьютер, способный выполнять определенные тесты на уровне, сравнимом с человеческим разумом, «то в перспективе пяти лет, очевидно, ИИ сможет выполнять эти тесты».
Хуанг предположил, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта приведет к появлению готовых инструментов искусственного интеллекта, которые компании в разных отраслях будут настраивать в соответствии со своими потребностями: от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарств и радиологии.
Напомним, американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft считает, что технологии искусственного интеллекта позволят людям перейти на трехдневную рабочую неделю.
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