В «Дія» вскоре появится новая услуга — Finance.ua

В «Дія» вскоре появится новая услуга Сегодня 15:00 — Личные финансы

Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дія» вскоре появится новая услуга.

Как он отметил, это один из самых популярных документов для ФЛП.

Вскоре на портале «Дія» сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Начинаем запись на бета-тест.

Выписка из ЕГР подтверждает, что вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Также он нужен для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг.

Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, у предпринимателя могли уйти сутки на походы в госучреждения, сбор бумажек, уплату админсбора и другую бюрократию.

«Мы меняем услугу, делая ее в несколько кликов. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если у вас есть электронная подпись и вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам», — написал он.

Справка Finance.ua:

Как будет работать «Дія» без интернета и мобильной связи.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник отметил, что приложение «Дія» может работать даже без подключения к интернету с минимальным покрытием мобильной связи.

Поскольку приложение «Дія» не хранит документы, а только подтягивает их из реестров, то для возможности ими пользоваться требуется связь.

Что касается доступности «Дія» в случае отключения электроэнергии, Баник отметил, что «в любом случае все доступно, если есть хоть какая-то мобильная связь — все будет работать».

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