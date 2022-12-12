В «Дія» вскоре появится новая услуга — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» вскоре появится новая услуга

Личные финансы
233
В «Дія» вскоре появится новая услуга
Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дія» вскоре появится новая услуга.
Как он отметил, это один из самых популярных документов для ФЛП.
Вскоре на портале «Дія» сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Начинаем запись на бета-тест.
Выписка из ЕГР подтверждает, что вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Также он нужен для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг.
Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, у предпринимателя могли уйти сутки на походы в госучреждения, сбор бумажек, уплату админсбора и другую бюрократию.
«Мы меняем услугу, делая ее в несколько кликов. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если у вас есть электронная подпись и вы занимаетесь или занимались бизнесом раньше. Тратьте время на развитие бизнеса, а не на походы по кабинетам», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • Как будет работать «Дія» без интернета и мобильной связи.
Руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник отметил, что приложение «Дія» может работать даже без подключения к интернету с минимальным покрытием мобильной связи.
Поскольку приложение «Дія» не хранит документы, а только подтягивает их из реестров, то для возможности ими пользоваться требуется связь.
Что касается доступности «Дія» в случае отключения электроэнергии, Баник отметил, что «в любом случае все доступно, если есть хоть какая-то мобильная связь — все будет работать».

Как работает «Дія.Підпис», и для чего он нужен

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.