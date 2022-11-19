В «Дія» ответили на самые распространенные вопросы — Finance.ua
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В «Дія» ответили на самые распространенные вопросы

Личные финансы
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В «Дія» ответили на три наиболее распространенных вопроса об услугах вынужденным переселенцам. Об этом пишет Кадровик.
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  1. Как изменить место жительства ВПЛ или отменить статус через «Дія»?
Именно сейчас эти услуги в бета-тестировании. Как только тест завершится, все желающие переселенцы смогут изменить место жительства или отменить статус в несколько кликов.
  1. Когда поступят выплаты ВПЛ?
«Дія» — только технический администратор услуги. За начисление средств отвечает Министерство социальной политики Украины, поэтому следует обратиться именно к распорядителю средств: (044) 289-86-22 или (044) 289-70-60, zvernennya@mlsp.gov.ua.
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  1. Почему заявление на ВПЛ имеет статус «В обработке»?
Ваше заявление проверяет уполномоченный орган, принимающий решение о назначении или отказе в выплате. Таким образом, как только органы соцзащиты проработают ваше заявление, статус в «Дія» изменится.

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По материалам:
Finance.ua
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