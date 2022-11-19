В «Дія» ответили на самые распространенные вопросы — Finance.ua

В «Дія» ответили на самые распространенные вопросы Сегодня 04:58 — Личные финансы

В «Дія» ответили на три наиболее распространенных вопроса об услугах вынужденным переселенцам. Об этом пишет Кадровик.

Как изменить место жительства ВПЛ или отменить статус через «Дія»?

Именно сейчас эти услуги в бета-тестировании. Как только тест завершится, все желающие переселенцы смогут изменить место жительства или отменить статус в несколько кликов.

Когда поступят выплаты ВПЛ?

«Дія» — только технический администратор услуги. За начисление средств отвечает Министерство социальной политики Украины, поэтому следует обратиться именно к распорядителю средств: (044) 289-86-22 или (044) 289-70-60, zvernennya@mlsp.gov.ua.

Почему заявление на ВПЛ имеет статус «В обработке»?

Ваше заявление проверяет уполномоченный орган, принимающий решение о назначении или отказе в выплате. Таким образом, как только органы соцзащиты проработают ваше заявление, статус в «Дія» изменится.

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