В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов — Finance.ua

В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов Сегодня 12:02

В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов

Команда «Дії» почти каждую неделю запускает сервисы и постоянно работает над разработкой новых. Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

1. Отображение разрешения на оружие. В Дію подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

2. еАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.

3. Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.

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4. Сервисы для бизнеса в комплексе е-Підприємець. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. К примеру, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.

5. Сообщения о проблемах со связью. На период обесточений — сверхважная услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить эту ситуацию.

6. Дія. Підпис для юридических лиц. Будет работать, как и обычный Дія. Підпис, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

«Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях», — подытожил Федоров.

Напомним, недавно в «Дія.Підпис» добавили две новые военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области.

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