В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов — Finance.ua
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В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов

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В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов
В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов
Команда «Дії» почти каждую неделю запускает сервисы и постоянно работает над разработкой новых. Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
1. Отображение разрешения на оружие. В Дію подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.
2. еАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.
3. Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.
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4. Сервисы для бизнеса в комплексе е-Підприємець. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. К примеру, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.
5. Сообщения о проблемах со связью. На период обесточений — сверхважная услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить эту ситуацию.
6. Дія. Підпис для юридических лиц. Будет работать, как и обычный Дія. Підпис, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.
«Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях», — подытожил Федоров.
Напомним, недавно в «Дія.Підпис» добавили две новые военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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