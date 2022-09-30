В "Дії" снова можно оплатить штраф за нарушение ПДД — Finance.ua
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В "Дії" снова можно оплатить штраф за нарушение ПДД

Технологии&Авто
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В приложении государственных услуг «Дія» вернули функцию просмотра и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает Telegram Минцифры.
«С 24 февраля услуга была недоступна и теперь снова в „Дія“. Вы получите push-уведомление в приложении, как только камеры зафиксируют автонарушение на дороге, и сможете оплатить штраф в несколько кликов», — говорится в сообщении.
Также в «Дія» можно просмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.

«Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире

Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, то человек может о нем даже не знать. Неуплата штрафа приведет к открытию исполнительного производства, из-за которого могут наложить арест на банковские счета или не выпустить за границу.
Благодаря оперативным сообщениям в приложении можно вовремя оплатить штраф и избежать административных наказаний.
Напомним, команда Минцифри недавно презентовала новые цифровые услуги в приложении и на портале «Дія». Среди них — возможность передать право на управление вашей машиной другому водителю, то есть пошерить ваш техпаспорт.

Справка Finance.ua:

  • место регистрации в Украине можно изменить за несколько минут — онлайн в приложении «Дія». Больше не нужно посещать разные инстанции и стоять в очередях. По ссылке инструкция, как это сделать;
  • кроме того, в приложении появилась возможность генерировать справку о несудимости;
  • загранпаспорт, права и техпаспорт на авто в «Дія» стали доступными на английском для использования в других странах.

Что такое приложение «Дія», и как им пользоваться

По материалам:
Finance.ua
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