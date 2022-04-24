В «Дії» ответили на вопросы, касающиеся услуги для ВПЛ — Finance.ua

В «Действии» ответили на часто задаваемые вопросы о комплексной услуге для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Кстати, через несколько дней после запуска услуги в приложении, было получено более 270 тысяч заявлений от вынужденных переселенцев.
Какие документы нужны для оформления статуса ВПЛ? Для получения статуса внутренне перемещенного лица в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.
Как оформить выплату уже имеющим статус ВПЛ? Если на 1 марта этого года вы получали ежемесячное адресное пособие ВПЛ, то оно будет продлено автоматически, без дополнительного обращения.
Однако если статус внутренне перемещенного лица у вас есть, но пособие не получали, нужно подавать заявление оффлайн.
Когда поступят деньги? Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства на вашу карту єПідтримка, оформленную в любом банке. Как только это произойдет, вы получите уведомление от своего онлайн-банка.
Можно ли получить статус ВПЛ при перемещении в пределах одного населенного пункта? В таком случае получить статус ВПЛ в Дії не выйдет. Подать заявление можно, только если вы выехали за пределы города или села, где вы зарегистрированы.
Когда справка появится в Дії? Заявление о получении статуса ВПЛ будет обрабатываться несколько дней. После этого справка появится у пользователя в Дії.
Справка Finance.ua:
с 20 апреля люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей;
инструкцией, как получить статус переселенца в «Дії» и оформить выплаты, мы делились здесь.