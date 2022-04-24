В «Дії» ответили на вопросы, касающиеся услуги для ВПЛ — Finance.ua

В «Дії» ответили на вопросы, касающиеся услуги для ВПЛ

Сегодня 08:02 — Личные финансы

В «Действии» ответили на часто задаваемые вопросы о комплексной услуге для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Кстати, через несколько дней после запуска услуги в приложении, было получено более 270 тысяч заявлений от вынужденных переселенцев.

Какие документы нужны для оформления статуса ВПЛ? Для получения статуса внутренне перемещенного лица в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Как оформить выплату уже имеющим статус ВПЛ? Если на 1 марта этого года вы получали ежемесячное адресное пособие ВПЛ, то оно будет продлено автоматически, без дополнительного обращения.

Однако если статус внутренне перемещенного лица у вас есть, но пособие не получали, нужно подавать заявление оффлайн.

Когда поступят деньги? Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства на вашу карту єПідтримка, оформленную в любом банке. Как только это произойдет, вы получите уведомление от своего онлайн-банка.

Можно ли получить статус ВПЛ при перемещении в пределах одного населенного пункта? В таком случае получить статус ВПЛ в Дії не выйдет. Подать заявление можно, только если вы выехали за пределы города или села, где вы зарегистрированы.

Когда справка появится в Дії? Заявление о получении статуса ВПЛ будет обрабатываться несколько дней. После этого справка появится у пользователя в Дії.

Справка Finance.ua:

с 20 апреля люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей;

инструкцией, как получить статус переселенца в «Дії» и оформить выплаты, мы делились здесь.



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