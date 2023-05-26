В четырех областях Украины стартует пилотный проект по сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД — Finance.ua

В четырех областях Украины стартует пилотный проект по сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД Сегодня 15:32 — Личные финансы

В четырех областях Украины стартует пилотный проект по сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД

В сервисных центрах МВД в 4 областях стартует пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов. Целью проекта является обеспечение максимально прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Изменения будут касаться технических условий в классах по сдаче теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов.

В каких городах будет действовать проект

Пилотный проект будет касаться Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей. Других регионов изменения пока не коснутся.

По результатам пилотного проекта после учета всех возможных нюансов произойдет масштабирование уже на всю Украину.

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«Опыт пилотного запуска в нескольких регионах покажет нам возможные недостатки, мы готовы к критике», — заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык презентуя пилотный проект региональным сервисным центрам МВД.

Теперь можно получить талон э-записи на практический экзамен на транспортных средствах категории В как в терминалах в помещении сервисного центра МВД, так и онлайн через функционал э-запись.

Также онлайн можно проверить наличие талонов и доступных для получения через сайт, и доступных для оформления в терминале.

Следует напомнить, что у каждого есть возможность оформить до 4 талонов на одну и ту же услугу. А талоны персональные. То есть следует ответственно планировать визит и бронировать свое время для сдачи практического экзамена.

Что изменится

Каждый кандидат в водители получит больше инструментов по обжалованию результатов экзаменов в сервисных центрах МВД.

В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на 4 видеокамеры и микрофон — не будет слепых зон. Это не дает возможности посторонним лицам подсказывать кандидатам в водители, а также позволит самому кандидату в случае необходимости обжаловать результаты сдачи теоретического экзамена.

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В автомобилях категории В — это легковые автомобили — будет видеофиксация в салоне таким образом, чтобы снимать и руки, и ноги кандидата в водители, руки и ноги экзаменатора, запись разговоров в салоне тоже будет.

Эти изменения требуют финансовых затрат, ведь нужно обеспечить каждый сервисный центр МВД оборудованием. Поэтому сервисные центры МВД, которые не имеют высокой нагрузки, ждет оптимизация. О сокращении штата речь не идет.

Когда все изменится

В четырех областях стартует пилотный проект уже с 1 июня. А масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.

В связи с этим в сервисных центрах Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей, начиная с 23 мая, уже генерируются талоны предварительной записи на практический экзамен на авто категории В. Возможно оформить две опции: на транспортном средстве автошколы, где проходило обучение, или на транспортном средстве сервисного центра МВД.

Другие регионы пока предоставляют все услуги без изменений.

Где именно будут принимать экзамены по-новому:

Львовская область: г. Львов, с. Зимна Вода, с. Червоне, г. Стрый, г. Червоноград;

Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.

Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;

Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

Во всех других сервисных центрах МВД этих четырех регионов будут предоставляться все виды услуг, связанных с водительским удостоверением и регистрацией транспортных средств в Украине, кроме теоретических и практических экзаменов.

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