В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ — Finance.ua

В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ Сегодня 08:44 — Личные финансы

В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ

Многие граждане путают такие понятия как «жилищная субсидия» и «льгота на жилищно-коммунальные услуги» и даже часто считают, что это разные названия одной и той же выплаты. Это не совсем так.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«Действительно, общее то, что это помощь, которая предоставляется государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», — говорят в Пенсионном фонде.

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Однако жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это два разных вида выплат.

Жилищная субсидия — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им в одиночку уплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.

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Льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т. д.

При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи.

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