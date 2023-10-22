В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ — Finance.ua
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В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ

Личные финансы
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В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ
В чем разница между льготами и субсидиями: объяснение ПФУ
Многие граждане путают такие понятия как «жилищная субсидия» и «льгота на жилищно-коммунальные услуги» и даже часто считают, что это разные названия одной и той же выплаты. Это не совсем так.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
«Действительно, общее то, что это помощь, которая предоставляется государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», — говорят в Пенсионном фонде.
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Однако жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это два разных вида выплат.
Жилищная субсидия — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им в одиночку уплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход — можешь получать жилищную субсидию.
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Льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т. д.
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При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи.
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По материалам:
Finance.ua
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