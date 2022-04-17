В Чехии собрали для Украины около 140 млн евро — Finance.ua
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В Чехии собрали для Украины около 140 млн евро

Сегодня 19:47Казна и Политика
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С начала российского вторжения чехи собрали не менее 3,4 миллиарда крон (порядка 140 млн евро) для помощи Украине. Около трети общей суммы отправили на счет Посольства Украины в Праге — деньги предназначены для закупки военной техники для украинской армии и теробороны.
Об этом сообщает Радио Прага.
Данные предиставили для СМИ организаторы сборов. Так, на поддержку ВСУ чехи отправили более 1 млрд крон (41 млн евро), из которых примерно 900 млн крон использовали, сообщило Посольство Украины в Праге.
Крупнейшими организаторами сборов стали чешская компания Seznam.cz, НКО «Человек в беде», организация «Память народа», «Чешский Красный крест», Charita Чешская Республика, гуманитарная организация Adra и Диакония Чешской братской евангелической церкви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
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