В Британии представили Toyota Prius 2024 с солнечными панелями на крыше — Finance.ua

В Британии представили Toyota Prius 2024 с солнечными панелями на крыше
В Великобритании была представлена европейская версия известного японского седана Toyota Prius 2024. Цена модели установлена на уровне около 37 тысяч фунтов стерлингов (или 45 тысяч долларов).
Об этом пишет Autocar.
Отмечается, что с начала марта начнут принимать предзаказы на авто, а первые экземпляры появятся на рынке уже летом.
На рынок ЕС выходят две версии авто. Конфигурации Design и Excel имеют по 2 двигателя — 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый и электродвигатель. Суммарная мощность составляет 220 лошадиных сил, и это гораздо больше прежнего.
Говорят, что солнечная панель на крыше дает достаточно энергии для примерно 777 миль езды на электричестве ежегодно. Однако пока не подтвердили, будет ли эта функция доступна в Великобритании.
Что касается гибридного двигателя, то он будет работать в паре с аккумулятором на 13,6 кВт•ч. Подзарядив батарею от электричества, можно получить чистый запас хода в 87 километров.
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