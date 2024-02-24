В Британии представили Toyota Prius 2024 с солнечными панелями на крыше — Finance.ua

В Британии представили Toyota Prius 2024 с солнечными панелями на крыше 24.02.2024, 01:12 — Технологии&Авто

В Британии представили Toyota Prius 2024 с солнечными панелями на крыше

В Великобритании была представлена ​​европейская версия известного японского седана Toyota Prius 2024. Цена модели установлена ​​на уровне около 37 тысяч фунтов стерлингов (или 45 тысяч долларов).

Об этом пишет Autocar.

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Отмечается, что с начала марта начнут принимать предзаказы на авто, а первые экземпляры появятся на рынке уже летом.

Фото: Аутокар

На рынок ЕС выходят две версии авто. Конфигурации Design и Excel имеют по 2 двигателя — 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый и электродвигатель. Суммарная мощность составляет 220 лошадиных сил, и это гораздо больше прежнего.

Говорят, что солнечная панель на крыше дает достаточно энергии для примерно 777 миль езды на электричестве ежегодно. Однако пока не подтвердили, будет ли эта функция доступна в Великобритании.

Фото: Аутокар

Что касается гибридного двигателя, то он будет работать в паре с аккумулятором на 13,6 кВт•ч. Подзарядив батарею от электричества, можно получить чистый запас хода в 87 километров.

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