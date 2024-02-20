Представлен самый быстрый в мире электрический автомобиль — Finance.ua

Представлен самый быстрый в мире электрический автомобиль Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Представлен самый быстрый в мире электрический автомобиль

Неизвестная компания выпустит электрогиперкар с разгоном до ста за 1,5 секунды.

Двухдверка Ararkis Sandstorm получит двухмоторную силовую установку с батареей емкостью 115 киловатт-часов и через звуковые профили предложит новый способ персонализации автомобиля. Тираж гиперкара составит 20 экземпляров. Цена — от двух миллионов долларов.

Фирма Ararkis Automobili, зарегистрированная в лондонском Ковент-Гардене, пообещала выпустить самый быстрый электрический дорожный гиперкар в мире. Купе Sandstorm сможет ускоряться до «сотни» за 1,5 секунды и достигать «максималки» 300 километров в час. Правда, пока автомобиль существует только на рендерах.

Основал Ararkis бизнесмен южноафриканского происхождения Привен Редди, на счету которого запуск нескольких IT-стартапов и компании EON Aerospace — разработчика сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров. Опыта в автомобилестроении Редди не имеет, и из официальных сообщений Ararkis непонятно, кто будет собирать Sandstorm, из каких комплектующих и на каком этапе находится весь проект.

В основе Sandstorm — шасси из углепластика и алюминия. Силовая двухмоторная установка, тяга на колеса идет через одноступенчатый редуктор. Литий-ионная батарея электрокара оснащена жидкостным охлаждением и имеет емкость 115 киловатт-часов. От скоростных терминалов ее зарядка с 0 до 80 процентов занимает 30 минут, полная от бытовой розетки — 13 часов. Ожидаемый запас хода — до 500 км.

Для гиперкара заявлены оббитые алькантарой кресла из магниевого сплава и углеволокна, мультимедиа с большим дисплеем, аудиосистема Bose, возможность выбора звукового профиля автомобиля (звуки сообщений, звук движения и т. д. ), а также поддержка всех современных стандартов связи.

Кроме того, первенец Ararkis получит несколько ездовых режимов, четыре подушки безопасности, круиз-контроль и систему кругового обзора. В конструкции обещают применить большую долю вторичного сырья — от алюминия до пластика. А позже Ararkis будет публиковать данные о вредных выбросах и углеродном следе.

Телеканал 24 По материалам:

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