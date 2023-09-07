В августе в местные бюджеты перечислили 16,6 млрд грн — Finance.ua

В августе в местные бюджеты перечислили 16,6 млрд грн Сегодня 10:11 — Казна и Политика

В августе в местные бюджеты перечислили 16,6 млрд грн

Местные бюджеты в августе 2023 года получили 16,6 млрд грн трансфертов из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В августе 2023 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 16,6 млрд грн, что составляет 88,8% от предусмотренных росписью ассигнований», — говорится в сообщении.

В частности, на базовую дотацию перечислено в сумме 2,4 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований; на дополнительные дотации перечислено в сумме 897 млн грн.

Отмечается, что в распоряжении органов местного самоуправления, территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных территорий в августе осталась реверсная дотация в объеме 239,3 млн грн, которая не перечислялась в государственный бюджет в условиях военного времени.

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Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь — август 2023 года увеличились на 86,4 млрд грн и по состоянию на 1 сентября 2023 года составляют 201,8 млрд гривен. Отмечается, что остатки средств увеличились во всех регионах Украины.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Как сообщалось, в январе-июле 2023 года направлено 92,3 млрд грн на трансферты местным бюджетам или 5,6% от общего объема расходов госбюджета.

Межбюджетные трансферты — необходимый инструмент для создания равных условий развития регионов и обеспечения финансовой самостоятельности местных бюджетов.

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