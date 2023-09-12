В августе население купило валюты на $180,8 млн больше, чем продало — Finance.ua
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В августе население купило валюты на $180,8 млн больше, чем продало

Валюта
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В августе население купило валюты на $180,8 млн больше, чем продало
В августе население купило валюты на $180,8 млн больше, чем продало
В августе население купило валюты на 180,8 млн долларов больше, чем продало.
Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.
На наличном валютном рынке в августе чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В августе украинцы продали валюты на 1 488,6 млн долларов в эквиваленте, а купили на 1 669,3 млн долларов в эквиваленте.
8 марта 2022 года НБУ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту клиентам в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации россией (при наличии наличных денег в иностранной валюте/банковских металлов в кассе/отделении банка).
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Также Национальный банк с 14 апреля разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.
По итогам 2022 года население купило валюты на 1 009,5 млн долларов больше, чем продало.
  • В 2021 году население продало валюты на 1 214,7 млн долларов больше, чем купило.
  • В 2020 году объем продаж наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов.
  • В 2019 году население продало валюты на 177 млн ​​долларов больше, чем купило.
С 6 августа 2022 года Национальный банк отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны были покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального.
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Национальный банк разрешил банкам продавать больше валюты населению.
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Так, с 6 сентября в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.
По материалам:
Українські Новини
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