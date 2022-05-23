В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30% — Finance.ua

В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30%

Сегодня 22:36

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,03 млн человек.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли и собеседников в нескольких авиакомпаниях.

«Росавиация» с марта перестала публиковать оперативную статистику без объяснения причин.

В марте среднее снижение пассажиропотока год к году составило 20%, до 5,2 млн человек. При этом за счет роста перевозок в феврале и январе общий пассажиропоток за четыре месяца увеличился на 2,6% и составил 24,8 млн человек.

При этом лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается S7 Airlines.

В компании изданию уточнили, что перевезли в марте 974,6 тыс пассажиров (минус 26% год к году), а в апреле — 1,037 млн ​​(минус 23%).

На второе место поднялся «Аэрофлот», обслуживший в апреле около 897 тыс пассажиров (падение почти на 35%). В марте авиакомпания, ориентированная в прошлом на международный трафик, занимала третью строчку из 837 тыс. пассажиров (минус 32%).

«Победа» в марте сократила перевозки всего на 7%, до 910 тыс человек, но уже в апреле они снизились на 26%, до 745,3 тыс человек.

На четвертом месте оказалась «россия», которая в апреле перевезла 535,3 тыс. человек (минус 16%). В марте падение составило 18% (456 тыс человек).

Топ-5 замыкает Utair. В компании сообщили, что увеличили объемы перевозок с 358,3 тыс в марте (минус 15% год к году) до 366,7 тыс в апреле (минус 27%). В марте компания была на шестом месте по объему перевозок.

Самое сильное падение трафика показали в апреле «Уральские авиалинии» — более чем на 45% до 334 тыс человек (в марте — на 38% до 370 тыс человек).

В одной из крупных авиакомпаний признались, что опасаются падения трафика с начала осени: к сезонному спаду прилагаются «непредсказуемые факторы, главный из которых — покупательная способность населения».

Источник при этом добавил, что ожидает стабилизацию перевозок летом, а затем надеется на одобренную правительством программу компенсации расходов авиакомпаний объемом 100 млрд руб.

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