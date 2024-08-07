В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК — Finance.ua
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В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК

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В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК
В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК
По меньшей мере 34 дела об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало августа найдены с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся за три месяца с момента введения в действие новых норм, касающихся нарушения правил воинского учета.
30 из этих дел завершились в пользу истцов, штрафы отменены. В реестре также есть обжалование штрафа женщиной с медицинской специальностью.
Об этом пишет Опендатабот.
По меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели в украинские суды с момента внедрения новых норм по нарушению правил воинского учета. В большинстве из них, а именно по 30 делам, суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. По четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе.
В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК
Больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.
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Так, в частности, произошло и по единственному делу в реестре, где штраф от ТЦК обжаловала женщина, медик по специальности. На момент, когда истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — суд отменил этот штраф.
В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения. Так, например, обжаловали штраф за ненахождение на воинском учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.
В другом случае в суд обратился мужчина, прибывший в ТЦК для уточнения данных, вместо чего получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, в которые за это могли наказать — в итоге суд отменил штраф.
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Следует отметить, что речь идет только о штрафах за нарушение правил воинского учета по изменениям в ст. 210 КУоАП, принятых в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч до 25 тысяч грн.
С начала года в исполнительную службу в общей сложности было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК и СП. Проверить информацию о ваших возможных штрафах от ТЦК можно в Опендатабот.
По материалам:
Finance.ua
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