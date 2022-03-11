В 63,2% случаев компании сохранили полную зарплату работникам — опрос

Сегодня 15:32 — Личные финансы

Как показало исследование, 83,2% опрошенных читателей ain.ua сохранили работу, несмотря на войну. При этом по состоянию на 11 день полномасштабного вторжения РФ в Украину 67,9% из них уже вернулись к выполнению рабочих задач. В новом опросе редакция решила уточнить, сохранили ли украинские компании заработную плату работникам.

Об исследовании: в анонимном опросе по зарплатам приняли участие 642 читателя портала. Из них 70,7% работают в ІТ-индустрии.

Результаты исследования

Среди респондентов, по состоянию на 10 марта 2022 (15 день войны РФ против Украины), 88,5% сохранили работу. Напомним, согласно результатам прошлого опроса, большинству уже удалось вернуться к непосредственному выполнению задач. 93% работают удаленно и, чаще всего, по возможности или желанию.



Что немаловажно, в 63,2% случаях компании сохранили зарплату работникам в полном размере.

13,4% респондентов сообщили об определенных урезаниях вознаграждения работодателем.

В то же время 14,6% опрошенных выплаты зарплат временно приостановили.

Интересно, что некоторые компании, опираясь на затруднительное положение населения, даже увеличили зарплаты работникам. В частности, AIN.UA об этом сообщили 4,4% респондентов.

ain.ua

Справка Finance.ua:

украинцы, которые потеряли работу из-за войны, могут получить 6 500 грн в рамках єПідтримки. На помощь могут претендовать наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп, зарегистрированных в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия;

Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для «выхода из чрезвычайной экономической ситуации» — деньги направят на критически важные услуги для украинских граждан, в частности, на выплату зарплаты работникам больниц, пенсий пожилым людям и социальные выплаты для уязвимых слоев населения.



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